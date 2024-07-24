Проезд по ЗСД будет частично бесплатным из-за парада ко Дню ВМФ

В Петербурге проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) будет частично бесплатным в день проведения Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ, об этом 24 июля сообщили в пресс-службе "Магистрали северной столицы".

С 10 утра до 14 часов дня 25 и 28 июля от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно проезд по ЗСД будет бесплатным для пользователей транспондеров.

Для тех, кто платит банковской картой или наличными, бесплатно можно будет проехать на въезде и съезде с Богатырского проспекта или с набережной Екатерингофки.

Остальные участки ЗСД будут принимать оплату как обычно. Также уточняется, что из-за перекрытий в городе на ЗСД вырастет загрузка.

Фото: ЗАКС.Ру