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Новости 12:49

В приложениях четырех крупных российских банков произошел сбой

фото ЗакС политика В приложениях четырех крупных российских банков произошел сбой

В приложениях крупных банков в России произошли сбои в работе, об этом 24 июля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Первые сбои начали фиксировать в 10 часов утра. На неполадки пожаловались пользователи ВТБ, Альфа-банка, Росбанка и Газпромбанка.

Клиенты ВТБ чаще всего жаловались на проблемы с доступом к сайту, а часть пользователей не могла зайти в личный кабинет.

Такие же проблемы зафиксировали клиенты Альфа-банка, Росбанка и Газпромбанка. Помимо них о сбоях сообщили пользователи Билайна. С чем связаны неполадки, неизвестно.

Уточняется, что после 11:30 клиенты ВТБ сообщили, что работа приложения и сайта восстановились, однако не у всех.

Фото: unsplash.com


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