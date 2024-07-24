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В России стартовал прием заявлений на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов

фото ЗакС политика В России стартовал прием заявлений на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов

Для IT-специалистов стартовал прием заявлений на отсрочку от срочной службы в России, об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития РФ.

Подать заявление на отсрочку в осенний призыв можно с помощью портала "Госуслуги". Работодатель должен проверить и подтвердить данные об IT-специалисте и отправить их в Минцифры до 11 августа.

После этого до 31 августа информацию передадут в Минобороны. Далее начнется осенний призыв, в рамках которого человек узнает, есть у него отсрочка или нет. 

Чтобы получить отсрочку, молодой человек должен быть официально трудоустроен в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев и иметь высшее образование по специальности.

Фото: ЗАКС.Ру


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