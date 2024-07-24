В Госдуме поддержали введение дисциплинарного ареста для бойцов СВО за ношение гаджетов на службе

Депутаты Государственной думы проголосовали за поправку, согласно которой нарушение бойцами СВО при исполнении запрета на ношение гаджетов будет считаться грубым дисциплинарным нарушением, об этом 24 июля пишет ТАСС.

Бойцам в зоне спецоперации при исполнении нельзя носить с собой электронные мобильные устройства, так как они могут передавать данные геолокации. За каждое такое нарушение им может грозить дисциплинарный арест до десяти суток.

Теперь поправки закона "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО" вынесены ко второму чтению. Решение о дисциплинарном аресте будут выносить командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов.

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