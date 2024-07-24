Петербуржцы смогут посмотреть информацию о вышке сотовой связи по QR-коду

В Петербурге будут появляться вышки сотовой связи, оснащенные QR-кодами с информацией о них, об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

"Люди хотят знать: кто отвечает за вышку, какое оборудование на ней находится, на каких основаниях", – заявил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

Также Казарин отметил, что такие вышки с QR-кодами будут появляться в Петербурге благодаря работе Законодательного собрания с операторами связи. По кодам петербуржцы смогут узнать всю нужную информацию о вышке.

Теперь операторы связи, которые собираются установить вышку сотовой связи, должны будут подать заявку в комитет по информатизации Петербурга. В ней должны быть указаны название арендатора, адрес участка, номер и дата договора, название оператора и номер с датой разрешения Роспотребнадзора.

Вся эта информация будет доступна по QR-коду, который будет размещен на сооружении.

Фото: ЗАКС.Ру