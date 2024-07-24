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Муниципал 14:30

Горизбирком оставил без удовлетворения жалобу Сафонова

фото ЗакС политика Горизбирком оставил без удовлетворения жалобу Сафонова

Петербургская избирательная комиссия рассмотрела на заседании 24 июля жалобы пятерых кандидатов от "Гражданской инициативы", которым ТИК № 37 отказала в регистрации на выборы в МО "Гражданка". Действующий депутат Вадим Сафонов не смог добиться изменения решения по своей кандидатуре.

Согласно решению ГИК, теризбиркому предстоит заново рассмотреть вопрос регистрации депутата "Гражданки" Георгия Бурмана, а вместе с ним Александра Ведякова, Петра Котова и Сергея Назарова. У ТИК возникли претензии к сданным ими подписям в поддержку выдвижения. Рабочая группа Горизбиркома перепроверила сданные листы. По итогам изучения часть признанных недостоверными листов сочли действительными. Теперь теризбиркому предстоит заново рассмотреть вопросы регистрации выдвиженцев.

Отказ в регистрации Сафонова также был связан с поданными им подписями. Для регистрации на выборы в "Гражданке" кандидат должен предоставить не менее 13 достоверных подписей. Сафонов предоставил 17 листов в свою поддержку, ТИК забраковала пять из них. Рабочая группа Горизбиркома подтвердила правомочность вынесенного решения.

Сафонов присутствовал на заседании ГИК. В своем выступлении перед членами комиссии он заявил, что безуспешно пытался обратить внимание рабочей группы на "явные, видимые невооруженным глазом расхождения в фотофиксации подписных листов". Снимки он, по собственному признанию, сделал непосредственно перед подачей документов в ТИК. Сданные бумаги, по его предположению, претерпели некие изменения относительно первоначального своего вида.

— Я все эти подписи собирал лично, я не привлекал сборщиков. Я обращался к людям, которые знают мою работу, знают меня лично, — заявил кандидат на заседании.

По словам Сафонова, в сложившейся ситуации он видит "тяжелый ущерб для нашей законности и нашего права". Члены Горизбиркома большинством голосов оставили решение ТИК без изменений.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру


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