Горизбирком оставил без удовлетворения жалобу Сафонова

Петербургская избирательная комиссия рассмотрела на заседании 24 июля жалобы пятерых кандидатов от "Гражданской инициативы", которым ТИК № 37 отказала в регистрации на выборы в МО "Гражданка". Действующий депутат Вадим Сафонов не смог добиться изменения решения по своей кандидатуре.

Согласно решению ГИК, теризбиркому предстоит заново рассмотреть вопрос регистрации депутата "Гражданки" Георгия Бурмана, а вместе с ним Александра Ведякова, Петра Котова и Сергея Назарова. У ТИК возникли претензии к сданным ими подписям в поддержку выдвижения. Рабочая группа Горизбиркома перепроверила сданные листы. По итогам изучения часть признанных недостоверными листов сочли действительными. Теперь теризбиркому предстоит заново рассмотреть вопросы регистрации выдвиженцев.

Отказ в регистрации Сафонова также был связан с поданными им подписями. Для регистрации на выборы в "Гражданке" кандидат должен предоставить не менее 13 достоверных подписей. Сафонов предоставил 17 листов в свою поддержку, ТИК забраковала пять из них. Рабочая группа Горизбиркома подтвердила правомочность вынесенного решения.

Сафонов присутствовал на заседании ГИК. В своем выступлении перед членами комиссии он заявил, что безуспешно пытался обратить внимание рабочей группы на "явные, видимые невооруженным глазом расхождения в фотофиксации подписных листов". Снимки он, по собственному признанию, сделал непосредственно перед подачей документов в ТИК. Сданные бумаги, по его предположению, претерпели некие изменения относительно первоначального своего вида.

— Я все эти подписи собирал лично, я не привлекал сборщиков. Я обращался к людям, которые знают мою работу, знают меня лично, — заявил кандидат на заседании.

По словам Сафонова, в сложившейся ситуации он видит "тяжелый ущерб для нашей законности и нашего права". Члены Горизбиркома большинством голосов оставили решение ТИК без изменений.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру