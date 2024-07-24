Супругов из Ленобласти задержали по подозрению в организации нелегальной миграции

Центр "Э" и следователи полицейского Главка отчитались о закрытии одного из каналов нелегальной миграции. Подозреваемые в деле – безработные супруги, женщина 46 лет и мужчина 51 года, из деревни Клопицы Волосовского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 июля 2024 года.

По версии следствия, фигуранты с мая 2022 года вели свою деятельность, открыв на имя родственницы хостел в нежилом помещении на Волховском проспекте в Волхове. Там, как считают правоохранители, могла происходить массовая регистрация иностранных граждан без фактического проживания.

В феврале 2023 года пара приостановила деятельность из-за обнаруженных возможных нарушений. Спустя месяц был зарегистрирован другой хостел, уже с новым хозяином и названием, а владельцем назначили подконтрольное фигурантам юрлицо. Следствие считает, что противоправные действия происходили до октября 2023 года, пока злоумышленники не начали проводить операцию по "ребрендингу" вновь. Полиция, руководствуясь оперативными данными про подозрительные манипуляции с хостелом, пресекла попытку нового открытия в августе 2024 года.

Дочь подозреваемого является владелицей другого хостела, в Волосовском районе. По информации правоохранительных органов, там так же могла проходить фиктивная регистрация иностранных граждан.

По предварительным подсчетам, за все время работы подозреваемых могли незаконно легализоваться более 4 тысяч иностранцев, которые платили за услугу около 7 тысяч рублей.

Полиция также допросила в качестве свидетелей еще четырех человек, двое из которых приходятся фигурантам родственниками.

Росгвардия и полиция 23 июля задержали группу подозреваемых. Обыски провели по адресам проживания фигурантов, их связей, в хостелах. Изъяли технику, документы и другие предметы.

Возбуждено дело об организации незаконной миграции (ч.2 ст. 322.1 УК РФ). Следствие продолжается, устанавливаются факты и соучастники, решается вопрос об избрании мер пресечения задержанным.

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