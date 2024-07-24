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Новости 15:33

Петербурженку оштрафовали за нападение на полицейского

фото ЗакС политика Петербурженку оштрафовали за нападение на полицейского

Кировский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей петербурженку Светлану Данилову по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ), сообщает 24 июля пресс-служба судов Петербурга. 

Инцидент, ставший причиной возбуждения уголовного дела, произошел в ночь на 13 апреля на Ленинском проспекте. Полицейский собирался задержать Данилову по подозрению в мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ), но женщина оказала сопротивление. Как указали в пресс-службе, задержанная нанесла один удар в область головы правоохранителя, чем "причинила ему  физическую боль и моральные страдания, унизив тем самым его честь и достоинство".

Данилова вину признала, дело рассматривалось в особом порядке. 

фото ЗАКС.Ру


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