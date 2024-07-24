Из-за оставленных без присмотра детей СК начал проверять петербургскую семью

Петербургское управление Следственного комитета начало доследственную проверку по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК), о чем ведомство сообщило 24 июля. Внимание правоохранителей к одной из семей вызвала жалоба: на Васильевском острове прохожие заметили годовалую девочку в синяках. Родственников рядом с ней не было.

Впоследствии силовики обнаружили других детей из той же семьи, находившихся без присмотра: 11-летнего мальчика и его 9-летнюю сестру. Несовершеннолетних отвезли в медучреждение.

Известно, что матери всех троих детей 35 лет и что она многократно привлекалась к ответственности по административным статьям. В ближайшее время СК примет процессуальное решение.

фото: ГСУ СК по Петербургу