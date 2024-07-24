Госдума расширила полномочия приставов

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения правом использовать физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие, а также фиксировать нарушения на фото, видео, аудио, сообщает ТАСС 24 июля.

Раньше такими полномочиями обладали только приставы, обеспечивающие установленный порядок деятельности судов, теперь они касаются всех сотрудников ФССП. Поправки внесены в закон "Об органах принудительного исполнения РФ".

Сотрудники службы приставов обязаны пройти спецподготовку и регулярно проверяться на пригодность. О намерении совершать силовые действия приставы должны будут предупреждать и давать время на исполнение требований. О случаях применения силы, спецсредств или оружия пристав обязан сообщить старшему и подать рапорт или письменно информировать председателя в суде.

Если в результате применения силы есть раненые, должна быть оказана первая помощь. Если гражданин ранен или убит, сотрудник ФССП в течение суток уведомит об этом прокуратуру и близких пострадавшего. Превышение полномочий повлечет ответственность по закону.

Приставам разрешат применять силу, если иные методы не дают результата. Спецсредства можно будет применять для отражения нападения, пресечения сопротивления или задержания угрожающего людям и собственности нарушителя, при принудительном приводе в суд, доставке задержанных в ОВД и спецучреждения.

Запрещается применять спецсредства против тех, кто совершает правонарушения ненасильственного характера, против беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних. Исключение — если они вооружены, угрожают жизни и здоровью сотрудников.

Огнестрельное оружие приставам разрешается применять для защиты от нападения, задержания лица, застигнутого на месте тяжкого или особо тяжкого преступления, при пресечении побега, попытках завладения оружием, для обезвреживания опасного животного. Сотрудникам органов принудительного исполнения запрещается стрелять на поражение, если могут пострадать посторонние. Кроме того, им нельзя применять огнестрельное оружие к женщинам, инвалидам и несовершеннолетним.

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