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Температура воздуха в Петербурге 25 июля поднимется до +30 градусов

фото ЗакС политика Температура воздуха в Петербурге 25 июля поднимется до +30 градусов

В Петербурге с каждым днем становится только жарче, дождя точно не ожидается, об этом 25 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием гребня антициклона. Из-за этого в городе ожидается солнечная погода без намеков на дождь или облачность.

Воздух прогреется до +28…+30 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу, 26 июля, в городе обещают погоду без осадков, а температуру воздуха до +30 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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