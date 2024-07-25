Беглов и Бельский поздравили следователей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем сотрудников органов следствия России, об этом 25 июля поздравления появились в пресс-службе Смольного и в Telegram-канале спикера ЗакСа.

По словам Беглова, работа в следственных органах подразумевает под собой особую ответственность за борьбу с терроризмом, экстремизмом и коррупцией. Кроме того, от них зависит безопасность государства и его жителей.

"Петербургских следователей всегда отличал высочайший уровень подготовки, преданность долгу и нашему Отечеству", – сказал Беглов.

Бельский же отметил принципиальность, ответственность и честность сотрудников следственных органов. По его мнению, за раскрытием преступлений и укреплением законности как раз стоит упорный труд следователей.

"Люди, выбравшие эту профессию, отличаются высокими моральными ценностями и стальным характером. Они всегда на переднем крае защиты правопорядка, на страже нашего спокойствия", – сказал парламентарий.

В конце губернатор и председатель ЗакСа пожелали следователям успехов, здоровья и бодрости духа.

Фото: ЗАКС.Ру