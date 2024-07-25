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На Планерной улице в ДТП на каршеринге попал проректор университета Макарова

фото ЗакС политика На Планерной улице в ДТП на каршеринге попал проректор университета Макарова

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием проректора Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова на каршеринге, об этом 25 июля пишет "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, накануне днем 42-летний проректор ехал на автомобиле каршеринга по Планерной улице, однако не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Водитель автомобиля был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Также в машине находился 14-летний сын проректора, которого тоже госпитализировали.

Помимо них, в ДТП пострадали 47-летняя женщина-водитель и мальчик-пассажир, с чьим авто столкнулась машина каршеринга. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уточняется, что проректор ПДД соблюдал и в 2024 году имел единственное нарушение – невыполнение правил парковки.

Фото: ЗАКС.Ру


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