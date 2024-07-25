В автобусах Ленобласти появятся камеры для контроля пассажиропотока

В Ленинградской области с 1 января 2025 года начнут курсировать новые автобусы, в которых будут установлены камеры для мониторинга пассажиропотока, об этом 25 июля сообщили в областном комитете по транспорту.

С помощью камер в регионе собираются считать пассажиров и анализировать загруженность автобусов. Потом эти данные будут использовать для развития маршрутной сети.

Новая система будет работать с помощью искусственного интеллекта. Данные будут обновляться автоматически, а из них будут формироваться отчеты.

Также камеры должны будут помочь в борьбе с безбилетниками и смогут повысить безопасность пассажиров. Таким образом будет улучшена эффективность работы транспорта. В комитете отметили, что используемое оборудование будет произведено в России.

Фото: ЗАКС.Ру