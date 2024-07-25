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Новости 14:54

Полиция Петербурга провела рейд по поиску нелегальных мигрантов на въездах в город

фото ЗакС политика Полиция Петербурга провела рейд по поиску нелегальных мигрантов на въездах в город

Петербургская полиция провела масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Северной столице и Ленинградской области, об этом 25 июля сообщили в региональном управлении МВД России.

В рамках операции на дорогах было выставлено 25 контрольно-пропускных пунктов на въездах в Петербург. Сам рейд провели в ночь на четверг, 25 июля.

В общей сложности в мероприятии участвовало 250 сотрудников полиции из разных подразделений. Среди них сотрудники ДПС, миграционной службы и многих других. Им в работе помогали представители ФСБ и Росгвардии.

Правоохранители за время рейда остановили более 3 тысяч автомобилей, а проверили около 3,6 тысяч человек, среди которых 1,5 тысячи оказались иностранными гражданами.

По итогу полиция выявила 300 нарушений, половина которых из сферы миграционного законодательства. Также несколько преступлений касались наркотиков и подделки документов.

Фото: ЗАКС.Ру


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