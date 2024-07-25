Нилов предложил российским спортсменам выступить на Олимпиаде под номерами

Представляющий в Госдуме Петербург депутат Олег Нилов высказался об отечественных спортсменах, которые решили поучаствовать в этом году в летней Олимпиаде в условиях санкций, наложенных на Россию. С его точки зрения, будет справедливо, если вместо имен спортсмены выступят под номерами российских регионов.

"Почему они готовы отказаться от Родины, от флага, от гимна? Пусть откажутся тогда от своей фамилии, имени", - выразил мнение законотворец 25 июля в беседе с RTVI.

Нынешний турнир он сравнил с биржей, где можно поболеть за "чьи-то ставки". Такое Нилову не интересно. Божьей помощи соотечественникам, которые собираются состязаться под нейтральным флагом, он желать не захотел, ограничившись пожеланием удачи.

XXIII Летние Олимпийские игры стартуют 26 июля во Франции. Впервые с советских времен международные соревнования такого уровня не будут транслировать федеральные телеканалы.

фото: duma.gov.ru