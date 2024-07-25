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Новости 15:53

ТСЖ обязали выплатить петербурженке компенсацию за падение на льду

фото ЗакС политика ТСЖ обязали выплатить петербурженке компенсацию за падение на льду

За травмы, полученные минувшей зимой петербургской пенсионеркой, ответит ТСЖ "Бис". Этого через суд добилась прокуратура Кировского района, о чем 25 июля сообщает надзорное ведомство.

В декабре женщина поскользнулась и неудачно упала рядом с многоэтажкой во дворах улицы Маршала Казакова. У нее диагностировали перелом плеча. Потерпевшая продолжительное время ходила в гипсе.

За уборкой территории, как решил суд, должно было внимательнее следить ТСЖ. С него в качестве компенсации морального ущерба взыскали 250 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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