ТСЖ обязали выплатить петербурженке компенсацию за падение на льду

За травмы, полученные минувшей зимой петербургской пенсионеркой, ответит ТСЖ "Бис". Этого через суд добилась прокуратура Кировского района, о чем 25 июля сообщает надзорное ведомство.

В декабре женщина поскользнулась и неудачно упала рядом с многоэтажкой во дворах улицы Маршала Казакова. У нее диагностировали перелом плеча. Потерпевшая продолжительное время ходила в гипсе.

За уборкой территории, как решил суд, должно было внимательнее следить ТСЖ. С него в качестве компенсации морального ущерба взыскали 250 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру