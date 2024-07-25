На оранжевой ветке петербургского метро частично остановилось движение поездов

Днем 25 июля пресс-служба петербургского метрополитена сигнализировала о технических трудностях, возникших на оранжевой ветке метрополитена.

Поезда по четвертой линии подземки стали следовать только от "Спасской" и до "Площади Александра Невского - 2". До станции "Улица Дыбенко" движения временно нет.

Подробности случившегося пока не приводятся.

UPD 17:40 Движение поездов начали восстанавливать на всей ветке, однако поезда пока следуют с увеличенными интервалами. Из-за большого скопления пассажиров станция метро "Улица Дыбенко" была некоторое время закрыта на вход, с 17:35 она работает штатно.

Фото: ЗАКС.Ру