На мигранта в Петербурге завели дело о сексуальном насилии в отношении школьницы

Петербургские правоохранители задержали 36-летнего уроженца Таджикистана, о чем 25 июля сообщили и региональный главк МВД, и ГСУ СК по Петербургу.

На мигранта завели дело о насильственных действиях сексуального характера, произведенных против несовершеннолетней (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК). По версии следствия, мужчина надругался над 13-летней школьницей в салоне автомобиля, припаркованного в переулке Каховского (Василеостровский район).

В ближайшее время обвиняемому должны будут избрать меру пресечения. Преступление датируется 18 июля. Задержали фигуранта накануне на проспекте КИМа.

Фото: ЗАКС.Ру