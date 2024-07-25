В Петербурге по делу о взятке дорожному инспектору арестовали мигранта

Суд в Петербурге по ходатайству следствия поместил под стражу 33-летнего уроженца Узбекистана. Как сообщает 25 июля ГСУ СК по региону, его обвиняют в даче взятки сотруднику ДПС (ч. 3 ст. 291 УК).

Попытку подкупить правоохранителя за непривлечение к административной ответственности фигурант предпринял накануне, сидя в служебной машине дорожного инспектора на проспекте Науки.

Получив незаконное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, полицейский сообщил об этом другим сотрудникам правопорядка. Теперь мигранту грозит наказание вплоть до восьми лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру