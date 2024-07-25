Хинштейн анонсировал существенное замедление YouTube в России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 25 июля объявил о том, что к концу нынешней недели скорость загрузки видеохостинга YouTube на компьютерах в России сократится, и показатель этого падения сможет достигнуть 40%.

Еще через неделю скорость загрузки сервиса может упасть на 70%. Такого рода проблемы не коснутся мобильного приложения YouTube. Происходящее законотворец позиционирует как вынужденную меру, направленную против администрации видеохостинга из-за предпринимаемых ею антироссийских шагов.

"Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Летнее время для эксперимента выбрано, по словам Хинштейна, неслучайно: в период отпусков соотечественники в основном сидят в интернете с телефона. Поэтому проблемы с доступом к видеоконтенту будут для них минимизированы.

На прошлой неделе в Москве у здания американского посольства прошел митинг-концерт против блокировок YouTube-каналов знаменитостей, поддерживающих нынешний внешнеполитический курс РФ.

Фото: ЗАКС.Ру