В Петербурге разработали складной беспилотник

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали новый вид беспилотников, который не требуется собирать и разбирать. Об этом 25 июля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Проект "Горизонт" предлагает уникальное решение этого вопроса - конструкция, основанная на принципе упругой деформации передней кромки крыла, позволяющая складывать летательный аппарат", - рассказали в ГУАП.

Новая модель облегчит транспортировку технического средства и ускорит получение картинки с воздуха в реальном времени. На сегодняшний день дроны, выполненные по такой технологии, пока не имеют конкурентов на рынке. Их конструкция во многом напоминает дельтаплан.

Фото: ЗАКС.Ру