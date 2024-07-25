В Смольном назвали число молодежи, принятой на госслужбу с начала года

В органы исполнительной власти Петербурга за первые шесть месяцев года приняли на работу 77 представителей молодежи, которые состояли в Молодежном кадровом резерве города. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Смольного.

"Во всех городских структурах нужны грамотные и перспективные профессионалы с новыми идеями и желанием трудиться на благо родного города", - прокомментировал обнародованную статистику губернатор Александр Беглов.

Проект Молодежного кадрового резерва позволил гражданам РФ в возрасте от 20 до 35 лет найти места как в комитетах городского правительства, так и в районных администрациях. Стать членом резерва можно за полтора года до получения диплома. Принимают туда более чем по сотне направлений вузовской подготовки.

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