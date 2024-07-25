За неделю более 700 петербуржцев обратились за медицинской помощью из-за клещей

Петербургское управление Роспотребнадзора 25 июля представило на своем сайте статистику, касающуюся нападений клещей на горожан. За последнюю неделю с такой проблемой к врачам обратились 744 человека. Из них 133 не достигли совершеннолетия.

Всего за отчетный период в черте города клещи напали на граждан 104 раза. Лидирует в списке районов Курортный (38 случаев), второе место занимает Приморский (15 случаев).

В течение недели зафиксировано три случая заражения клещевым вирусным энцефалитом. С 18 по 24 июля против этой инфекции вакцинировались 170 человек, большая часть из них - дети.

фото: Комздрав СПб / Telegram