Семь петербуржцев отравились после приобретения готового мяса в магазине Eurospar

В Петербурге семь человек заразились сальмонеллезной инфекцией после покупки куры-гриль в магазине Eurospar, об этом 25 июля сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора.

Все случаи заражения были выявлены у тех петербуржцев, которые купили куру-гриль в магазине Eurospar на Владимирском проспекте. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

В магазине уже провели дезинфекцию и утилизацию некачественной продукции. В ходе проверки в магазине Eurospar были выявлены грубые нарушения установленных требований, например, несоблюдение технологических процессов приготовления, сроков годности и условий хранения.

На данный момент работа цеха магазина приостановлена. На какой именно срок не уточняется.

Фото: ЗАКС.Ру