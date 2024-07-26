В Петербург прибыл министр обороны РФ Андрей Белоусов

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково министра обороны России Андрея Белоусова, об этом 26 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов рассказал Белоусову о ходе подготовки к празднованию Дня Военно-морского флота, а также о планах открыть 28 июля памятник флотоводцу Федору Ушакову.

Белоусов поблагодарил петербургского градоначальника за работу в сфере социальной поддержки участников спецоперации и их семей. Беглов же отметил, что постоянно находится на связи с социальными кураторами, которые занимаются поддержкой военнослужащих.

Кроме этого, по словам Беглова, в Петербурге высокие доходы бюджета, которые позволяют направлять больше денег на новые меры социальной поддержки. Также он отметил, что меры поддержки постоянно расширяются.

Фото: сайт правительства России