В Пушкине ночью 26 июля горел дворец княгини Ольги Палей

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар во дворце княгини Ольги Палей, об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 03:41 в пятницу, 26 июня. Через 20 минут возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Уточняется, что возгорание произошло в двухэтажном здании, где производился капитальный ремонт. Огонь охватил тысячу квадратных метров площади. В пресс-службе МЧС России добавили, что здание сейчас не эксплуатируется.

Сведения о пострадавших от спасателей не поступали. Возгорание удалось полностью потушить только к семи утра. К тушению было привлечено десять единиц специальной техники и 40 человек личного состава МЧС.

Фото: скриншот видео пресс-службы МЧС России