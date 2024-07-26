В Пулково теперь можно пройти в бизнес-зал по биометрии

В петербургском аэропорту Пулково запустили систему запуска пассажиров в бизнес-зал с помощью биометрии, об этом 26 июля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на аппарат вице-премьера правительства России Дмитрия Григоренко.

Чтобы пройти в бизнес-зал, пассажирам достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе. Такая функция должна будет помочь снизить нагрузку на сотрудников воздушной гавани в дни проведения крупных мероприятий.

Также уточняется, что такой способ входа доступен тем гражданам, которые пользуются государственной единой биометрической системой и программой OnPass.

Биометрия также появилась в московских аэропортах Внуково и Домодедово и в аэропорту Казани.

Фото: ЗАКС.Ру