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Новости 12:54

Деятельность фонда "Свободная Россия"* запретили в России

фото ЗакС политика Деятельность фонда "Свободная Россия"* запретили в России

Минюст включил американский фонд "Свободная Россия"* в перечень запрещенных на территории России, об этом 26 июля стало известно из данных реестра ведомства.

Ранее деятельность фонда запретил суд по основаниям, которые предусмотрены законом "О противодействии экстремистской деятельности". Решение уже вступило в законную силу.

Фонд "Свободная Россия"* ("Free Russia Foundation*) был создан в 2013 году в США российскими эмигрантами. 

*Минюст признал деятельность фонда "Свободная Россия"* ("Free Russia Foundation*) экстремистской, запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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