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Новости 13:13

В Петербурге дочь мигрантов сломала ноги, выпрыгнув из окна полицейского участка

фото ЗакС политика В Петербурге дочь мигрантов сломала ноги, выпрыгнув из окна полицейского участка

В Петербурге получила травмы 15-летняя девочка, родившаяся в Узбекистане. Она сбежала из семьи, два года назад обосновавшейся в российском мегаполисе, и пожаловалась на родственников сотруднику МВД. Об этом накануне вечером сообщил региональный главк ведомства. Все время своего пребывания в РФ девочка нигде не учится.

После того, как правоохранители вызвали для разбирательства мать, подросток попыталась убежать из отдела полиции № 26 (Красногвардейский район). Прыжок со второго этажа привел к переломам обеих ног и госпитализации.

На мать девочки составили два протокола - о ненадлежащем воспитании ребенка (ст. 5.35 КоАП) и о нарушении миграционного режима (ст. 18.8 КоАП). Полицейские проверяют условия проживания и воспитания девочки.

Петербургское управление СК накануне вечером сообщило о начавшейся доследственной проверке инцидента с травмированием несовершеннолетней.

Фото: ЗАКС.Ру


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