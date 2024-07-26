В России до 18% подняли ключевую ставку

Не совпавший с апрельским прогнозом рост инфляции побудил Банк России повысить ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Об этом 26 июля сообщается на сайте регулятора.

"Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг", - говорится в сообщении.

Росту инфляции, согласно выводам Центробанка, в том числе способствует продолжающаяся нехватка трудовых ресурсов. В следующий раз ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 13 сентября.

Росстат 24 июля определил индекс потребительских цен в годовом выражении на уровне 9,18%.

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