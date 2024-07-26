На мунвыборы в Ленобласти зарегистрировали почти две тысячи кандидатов от ЕР

В Ленинградской области подвели итоги завершившегося приема документов от кандидатов в муниципальные депутаты. В единый день голосования будет разыграно 1913 мандатов.

Почти столько же кандидатов (1906) выдвинулось от единороссов, передает 26 июля пресс-служба правительства региона. На втором месте по численности самовыдвиженцы: их зарегистрировали в количестве 803. Третья строчка - у КПРФ (506 претендентов на места в советах).

Всего в предстоящей кампании будут участвовать кандидаты, выдвинутые 11 политическими организациями. Общее их число составило 4224 человека. Таким образом, на один мандат в среднем претендуют 2,2 выдвиженца. Наиболее высокая конкуренция наблюдается в Сосновом Бору, где показатель достиг 4,6 человек на место.

Выборы в 163 муниципалитетах пройдут в два дня, 7 и 8 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру