ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:05

По итогам двух недель проверок в Петербурге и ЛО выдворят более 900 мигрантов

фото ЗакС политика По итогам двух недель проверок в Петербурге и ЛО выдворят более 900 мигрантов

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 июля подвело итоги рейдов, которые продолжались в течение последних двух недель с целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых мигрантами.

Силовики обошли десятки рынков, заведений общепита, стройплощадок, а также проверили транспортные предприятия. Всего за полмесяца выявили около 7,5 тысяч административных правонарушений. Большинство из них связаны с нарушением режима пребывания в России. Отдельно правоохранители указывают на 3,5 тысячи нарушений гостями страны правил дорожного движения.

Почти тысячу иностранцев, попавшихся на особо грубых нарушениях, в ближайшее время выдворят из страны с запретом посещать ее в течение нескольких лет.

Полицейский главк отчитался также о более 70 раскрытых преступлений, совершенных мигрантами.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама