В поездах РЖД можно будет платить за пересадку внутри поезда при наличии мест

РЖД объявили о запуске нового сервиса, позволяющего продлить путешествие. Это касается тех случаев, когда полный билет до нужного пункта назначения отсутствует в продаже. Сервис "составных билетов" будет доступен при наличии освобождающихся мест в пути. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба РЖД.

"Например, если на полный маршрут в поезде №104 Москва – Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва – Ростов на месте 77 в купейном вагоне №3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8", - пояснили в компании.

Обязательное условие состоит в том, чтобы для перехода пассажира на новое место в поезде стоянка длилась не менее пяти минут. Услугу собираются запускать постепенно. Первым делом ее введут на маршрутах Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа и Москва – Новороссийск.

Фото: ЗАКС.Ру