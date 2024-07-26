Горизбирком впервые зарегистрировал кандидата в муниципалы вместо ТИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 26 июля приняла решение о регистрации кандидатки в депутаты МО "Сенной округ" Оксаны Морозовой. Ранее ТИК №1 скопировал текст для отказа самовыдвиженки Морозовой из решения в отношении другого человека, но через некоторое время попыталась изменить предыдущий документ.

- Выяснилось, что мотивировочная часть его заимствована из проекта какого-то другого решения… <...> Территориальная избирательная комиссия №1 тоже это заметила через пять дней, и приняла еще одно решение уже за пределами установленных сроков, в котором внесла изменения в первоначальное, - рассказал зампред ГИК Олег Зацепа.

Горизбирком решил отменить все два принятых решения в отношении Морозовой, а также зарегистрировать ее в качестве кандидатки. За муниципальную кампанию 2024 года петербургский избирком впервые принял решение допустить кандидата на выборы вместо территориального избиркома. Удостоверение Морозовой выдали сразу на заседании ГИК.

Напомним, Горизбирком за последнии две недели успел рассмотреть уже несколько десятков жалоб от кандидатов. Удовлетворить комиссия решила лишь несколько из них.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру