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Новости 16:19

Петербургский институт оштрафовали за незаконную сдачу госимущества в аренду

фото ЗакС политика Петербургский институт оштрафовали за незаконную сдачу госимущества в аренду

В Петербурге мировой судья вынес решение по протоколу, составленному на ФГАОУ ДПО "Петербургский энергетический институт повышения квалификации". Как сообщает 26 июля объединенная пресс-служба городских судов, организацию признали виновной в несогласованной сдаче в аренду недвижимости, принадлежащей другим органам власти, и оштрафовали на 191 тысячу рублей. На учреждение было заведено административное дело о нарушении порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом (7.35 КоАП).

Речь идет об адресе Авиационная улица, 23. Институт должен был получить санкцию от Минэнерго и МТУ Росимущества в Петербурге на коммерческое использование части нежилого помещения. Однако этого не было сделано, и площади сдали в аренду ООО "Аврора" для использования их под кафе.

На заседании сторона защиты просила о более мягком наказании.

Фото: ЗАКС.Ру


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