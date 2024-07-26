Из-за громкой рекламы ФАС завела дела на два телеканала

Чрезмерно высокий уровень громкости в рекламе, транслируемой по телеканалам "ТНТ" и "Русский иллюзион", вызвал реакцию со стороны Федеральной антимонопольной службы. Ведомство возбудило два административных дела, о чем сообщило 26 июля на собственном сайте.

Громкость коммерческих видеороликов превысила максимально разрешенный предел на 1,5 дБ и резко отличалась от громкости основного контента телеканалов.

Если вина организаций будет подтверждена, каждой из них грозит крупный штраф по ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе).

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