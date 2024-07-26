Суд отказал всем кандидатам от "Яблока" в МО "Нарвский округ"

Кандидаты от "Яблока" в муниципальный совет МО "Нарвский округ" не смогли опротестовать отказ в регистрации на выборы, сообщила ЗАКС.Ру глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Заседание по иску состоялось 26 июля в Кировском районном суде.

На выборы в муниципалитет выдвигались восемь кандидатов от "Яблока". По итогам трех заседаний ТИК № 41 никто из них не был допущен до выборов.

Претензии комиссии касались особенностей проведения партийной конференции по выдвижению кандидатов. Указанная причина не стала уникальной для "Яблока", по аналогичным основаниям получали отказы и другие представители партии.

Не допущенные до выборов в "Нарвском округе" "яблочники" обратились в суд. Иск был зарегистрирован 22 июля, на состоявшемся заседании всем им отказали в удовлетворении жалобы.

Всего от "Яблока" выдвигались 84 человека, ни один из них не был допущен до выборов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру