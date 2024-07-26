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Муниципал 17:47

"Яблоко" в Приморском районе предложило поменять название МО №65

фото ЗакС политика "Яблоко" в Приморском районе предложило поменять название МО №65

Представители партии "Яблоко" в Приморском районе Петербурга предложили горожанам подумать над сменой названия МО "№65", об этом 26 июля сообщили в пресс-службе петербургского отделения "Яблока".

В сообщении представители партии отмечают, что многие другие муниципальные округи имеют яркие названия, поэтому МО №65 тоже нужно что-то интересное.

Команда приморского районного отделения партии предлагает шесть вариантов: "Богатырское", "Яхтенное", "Каменный нос", "300-летия Санкт-Петербурга", "Приморский тракт" и "Северо-Приморская часть".

"Считаю что наш округ должен носить название отражающее историю или отсылающее к местам притяжения, расположенных на его территории", – заявил руководитель приморского районного отделения Олег Максаков.

Голосование проведут в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: сайт муниципального округа №65


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