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Новости 18:18

Каршеринг и автомобиль полиции столкнулись на пересечении Вознесенского и Грибоедова

фото ЗакС политика Каршеринг и автомобиль полиции столкнулись на пересечении Вознесенского и Грибоедова

В Петербурге автомобиль полиции с включенной сиреной попал в ДТП с каршерингом, об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в пятницу, 26 июня, на пересечении Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова. Автомобиль полиции ехал с включенной сиреной, однако водитель каршеринга решил полицейских не пропускать. 

В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.

По данным издания 78.ru, из-за инцидента в этом районе города образовалась пробка. 

Фото: ЗАКС.Ру


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