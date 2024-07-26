Каршеринг и автомобиль полиции столкнулись на пересечении Вознесенского и Грибоедова

В Петербурге автомобиль полиции с включенной сиреной попал в ДТП с каршерингом, об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в пятницу, 26 июня, на пересечении Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова. Автомобиль полиции ехал с включенной сиреной, однако водитель каршеринга решил полицейских не пропускать.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.

По данным издания 78.ru, из-за инцидента в этом районе города образовалась пробка.

Фото: ЗАКС.Ру