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Новости 18:06

Новый собственник представил измененный проект реконструкции Мытного двора

фото ЗакС политика Новый собственник представил измененный проект реконструкции Мытного двора

Владелец территории Мытного двора ГК Formula City представил новый проект реконструкции исторического корпуса. На акт историко-культурной экспертизы с сайта КГИОП, обратил внимание "Деловой Петербург" 26 июля.

Двухэтажное здание должно быть приспособлено под многоквартирный дом, где на первом этаже будут располагаться коммерческие помещения.  Состояние свай, стен, колонн и перекрытий оценено как аварийное.  Проектированием занялась мастерская "Евгений Герасимов и партнёры" ("ЕГП").

Ранее проект реконструкции разрабатывало архитектурное бюро "Студия 44". После согласования проекта КГИОП, местные жители подали в суд на комитет. По их мнению, автор проекта мог нарушить правила для воссоздания снесённых исторических зданий, об этом писали в MR-7.

Часть корпусов Мытного двора является объектом культурного наследия регионального значения. В 2014 был снесен Северный корпус без согласования с КГИОП. Активисты-градозащитники в 2018 году добились перевода территории Мытного двора в зону малоэтажной застройки. Местные жители опасались, что на этом месте построят многоэтажку. Позже ряд активистов выступал за создание рекреационной зоны на территории исторического архитектурного ансамбля. 

фото: скриншот экспертизы с сайта КГИОП


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