Новый собственник представил измененный проект реконструкции Мытного двора

Владелец территории Мытного двора ГК Formula City представил новый проект реконструкции исторического корпуса. На акт историко-культурной экспертизы с сайта КГИОП, обратил внимание "Деловой Петербург" 26 июля.

Двухэтажное здание должно быть приспособлено под многоквартирный дом, где на первом этаже будут располагаться коммерческие помещения. Состояние свай, стен, колонн и перекрытий оценено как аварийное. Проектированием занялась мастерская "Евгений Герасимов и партнёры" ("ЕГП").

Ранее проект реконструкции разрабатывало архитектурное бюро "Студия 44". После согласования проекта КГИОП, местные жители подали в суд на комитет. По их мнению, автор проекта мог нарушить правила для воссоздания снесённых исторических зданий, об этом писали в MR-7.

Часть корпусов Мытного двора является объектом культурного наследия регионального значения. В 2014 был снесен Северный корпус без согласования с КГИОП. Активисты-градозащитники в 2018 году добились перевода территории Мытного двора в зону малоэтажной застройки. Местные жители опасались, что на этом месте построят многоэтажку. Позже ряд активистов выступал за создание рекреационной зоны на территории исторического архитектурного ансамбля.

фото: скриншот экспертизы с сайта КГИОП