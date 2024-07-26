На Школьной улице в Петербурге на три недели ограничат движение

В Петербурге вскоре вступят в силу новые ограничения движения, о которых 26 июля объявила Государственная административно-техническая инспекция. По объему работ и их длительности наибольшее внимание обращают на себя два участка.

В Приморском районе ограничения коснутся 2,5 км Школьной улицы. Это половина от ее суммарной длины. Речь идет о непрерывном отрезке между Липовой аллеей и набережной Черной речки. Дорожное полотно здесь будут ремонтировать с 30 июля по 20 августа.

На юге города целиком ограничат движение по нечетной стороне 5-го Предпортового проезда: асфальт будут чинить на всем протяжении этой магистрали, от перекрестка с улицей Галстяна до примыкания к Пулковскому шоссе. На 3,15 км пути движение будет затруднено с 30 июля по 7 октября.

Фото: ЗАКС.Ру