В Петербурге выходные начнутся с кратковременных дождей и гроз

В Петербурге становится прохладнее и появляются дожди и грозы, об этом 27 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием приближающегося с запада холодного фронтального раздела. Из-за этого погода может быть неустойчива, но при этом воздух будет активно прогреваться, во второй половине дня могут начаться кратковременные дожди и грозы.

Воздух прогреется до +26…+28 градусов. Ветер северно-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье, 28 июля, в городе могут быть небольшие кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха опустится до +26 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру