Более 170 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за долгов

Число петербуржцев, которые не могут выехать из России из-за неисполнения долговых обязательств выросло до 171 тысячи человек, об этом 27 июля пишет "РБК Петербург" со ссылкой на слова заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу Кристины Кашиной.

По словам Кашиной, количество тех, кто не может теперь выехать из страны из-за долгов, увеличилось на 45% по сравнению с показателями до конца июня 2023 года. Тогда таких петербуржцев было 118 тысяч.

Выезд за границу ограничивается в тот момент, когда сумма долга по алиментам составляет от 10 тысячи рублей, а по остальным платежам от 30 тысяч рублей. Чтобы выехать за рубеж, нужно оплатить все долги.

Фото: ЗАКС.Ру