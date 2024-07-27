В Петербурге переодетый в полицейского мужчина держал в заложниках девушку на улице Чайковского

В Петербурге мужчина переоделся в сотрудника правоохранительных органов и удерживал в квартире на улице Чайковского свою 21-летнюю знакомую, об этом 27 июля пишет 78.ru.

Патрульно-постовая служба на место приехала вместе с сотрудниками МЧС, чтобы они вскрыли дверь квартиры, где находилась девушка.

В квартире был проведен обыск. В ней нашли полицейскую форму, жетон сотрудника ДПС, резиновую дубинку и наручники. По словам задержанного, все это он купил в интернет-магазине.

В отношении мужчины составили административный протокол, а девушка написала заявление в отношении него. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру