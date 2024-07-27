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Новости 12:51

Бельский почтил память детей-жертв войны в Донбассе

фото ЗакС политика Бельский почтил память детей-жертв войны в Донбассе

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский напомнил о памятной дате – День памяти детей-жертв войны в Донбассе, об этом 27 июля он написал в своем Telegram-канале.

"Нет ничего чудовищнее гибели ребенка, но киевский режим отобрал сотни юных жизней. Невинных, светлых, бесценных", – написал спикер.

По мнению парламентария, такой агрессии не может быть оправдания, а Россия сделает все возможное, чтобы трагедии закончились.

В конце он пишет, что Петербург разделяет боль ДНР, а каждый погибший ребенок останется в сердцах граждан.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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