В Петербурге затопило дом Мурузи после включения горячей воды

Дом на Литейном проспекте в Петербурге, где жил поэт Иосиф Бродский, затопило после включения горячей воды, об этом 27 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на местных жителей.

Подвал дома Мурузи затопило через день после включения горячего водоснабжения. В нем находятся инженерные коммуникации. Теперь в грязной воде плавает разный мусор и швабры.

Оказалось, что подтопление произошло еще в пятницу, 26 июля. В этот же день была отправлена заявка в "Теплосеть". В ЖКС пообещали устранить неполадки, однако о начале работ пока ничего неизвестно.

Воду в доме отключили 15 июля, потом ее ровно через 10 суток включили, после чего и произошло затопление.

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