В Водоканале предупредили петербуржцев о возможных потопах во время сильных дождей

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" предупредил горожан об интенсивных осадках и подготовился к ликвидации возможных подтоплений, об этом 27 июля сообщили в пресс-службе предприятия.

По информации специалистов Водоканала, в Петербурге может выпасть в среднем 5 миллиметров осадков, а местами до 15 миллиметров. В предприятии заверили, что система водоотведения работает штатно.

Также во время дождя в городе запустят дополнительные насосы. Места возможного выброса воды заранее оградили, автомобилистам посоветовали не ставить рядом с ними свои машины.

Кроме этого, в Водоканале отметили, что в случае очень интенсивных дождей система может не справляться, поэтому местами может копиться вода.

Фото: ЗАКС.Ру