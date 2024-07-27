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Новости 16:52

Петербургские полицейские больше не смогут носить бороды

фото ЗакС политика Петербургские полицейские больше не смогут носить бороды

В Петербурге и Ленинградской области сотрудникам полиции будет запрещено отращивать бороды на службе, об этом 27 июля пишет 47news.

Запрет будет касаться и сотрудников ГАИ в том числе. Соответствующий приказ отдал начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Однако пока он не будет действовать в отношении оперативников.

При это в приказе МВД сказано, что бороду носить можно, но это решение принимается с учетом мнения руководителя субъекта. На данный момент указание уже передали сотрудникам ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру


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