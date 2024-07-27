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Новости 17:54

Перед парадом ко Дню ВМФ в Петербурге очистили Неву и акваторию Кронштадта

фото ЗакС политика Перед парадом ко Дню ВМФ в Петербурге очистили Неву и акваторию Кронштадта

Акваторию Невы и Финского залива у берегов Кронштадта очистили перед проведением Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ, об этом 27 июля сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

В ведомстве рассказали, что в день праздника, 28 июля, на воде будут дежурить специализированные сотрудники ГУП "Экострой". Также в режим повышенной готовности переведена служба ГУП "Пиларн".

Кроме этого, в комитете уточнили, что в этому году в Петербурге очистили рекордное количество водных объектов. Там заверили, что время реагирования на сообщения о разливе нефтепродуктов будет сведено к минимуму.

Петербуржцам порекомендовали в случаях обнаружения в воде мусора обращаться на портал "Наш Санкт-Петербург".

Фото: ЗАКС.Ру


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